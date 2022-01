В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) самолет попал под поезд, после аварийной посадки на железнодорожные пути.

Об этом пишет Reuters.

Полицейские успели вытащить пилота за несколько секунд до столкновения с поездом.

Местные СМИ сообщают, что пилот получил порезы и ушибы. Сейчас он находится в стабильном состоянии. В поезде также никто не пострадал.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo