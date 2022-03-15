В Украине погиб оператор Fox News Пьер Закревски.

Об этом сообщает Fox News.

— С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня новостями о нашем любимом операторе Пьере Закревски. Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева, Украина, - сообщила гендиректор Fox News Сьюзанн Скотт.

Она добавила, что Пьер Закревски был фотографом боевых действий, освещал для своего издания все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии. Его называют талантливым фотографом.

В редакции Fox News выразили глубочайшие соболезнования жене Пьера Мишель и всей его семье.

Напомним, по данным генпрокуратуры, в Украине от оккупантов пострадали не менее 35 журналистов.

В частности, журналист Виктор Дударь погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве, а американец Брент Рено был убит на блокпосте в Ирпене в Киевской области.