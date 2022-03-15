Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Украине погиб оператор Fox News Пьер Закревски.
Об этом сообщает Fox News.
— С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня новостями о нашем любимом операторе Пьере Закревски. Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева, Украина, - сообщила гендиректор Fox News Сьюзанн Скотт.
Она добавила, что Пьер Закревски был фотографом боевых действий, освещал для своего издания все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии. Его называют талантливым фотографом.
В редакции Fox News выразили глубочайшие соболезнования жене Пьера Мишель и всей его семье.
Напомним, по данным генпрокуратуры, в Украине от оккупантов пострадали не менее 35 журналистов.
В частности, журналист Виктор Дударь погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве, а американец Брент Рено был убит на блокпосте в Ирпене в Киевской области.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Украине погиб оператор Fox News Пьер Закревски.
Об этом сообщает Fox News.
— С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня новостями о нашем любимом операторе Пьере Закревски. Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева, Украина, - сообщила гендиректор Fox News Сьюзанн Скотт.
Она добавила, что Пьер Закревски был фотографом боевых действий, освещал для своего издания все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии. Его называют талантливым фотографом.
В редакции Fox News выразили глубочайшие соболезнования жене Пьера Мишель и всей его семье.
Напомним, по данным генпрокуратуры, в Украине от оккупантов пострадали не менее 35 журналистов.
В частности, журналист Виктор Дударь погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве, а американец Брент Рено был убит на блокпосте в Ирпене в Киевской области.