Оккупанты за минувшие сутки, 27 марта, обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов, а также из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Зафиксировали 59 артиллерийских и минометных обстрелов в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей.

Также зафиксировали около 180 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе из типа «Смерч». Международными договорами запрещено использование таких кассетных боеприпасов.

Кроме того, ВСУ перешли в контрнаступление по некоторым направлениям в области. Так, Малая Рогань, Ольховка и Гусаровка полностью под контролем украинских военных и «зачищены» от оккупантов. Продолжаются бои в Изюме.

В утренней сводке областная администрация сообщала, что ночью оккупанты из оружия дальнего действия стреляли по окрестностям Харькова. Также авиаудар нанесли по селу Оскол Изюмского района, ракета попала в жилой дом. Погибла семья из четырех человек, 4-летний ребенок ранен.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.