Во вторник, 29 марта, оккупанты обстреляли Николаев и районы области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

В ГУНП в Николаевской области сообщили, что на местах происшествия работали полицейские, документировавшие последствия обстрелов.

Все собранные материалы собраны в соответствующие уголовные производства, начатые по фактам военных преступлений - ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

За минувшие сутки сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области обнаружили 51 боеприпас различных видов, которые полицейские уничтожили.

— Использование кассетных ракет представляет прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, поэтому напоминаем о важности осторожного обращения с остающимися после обстрелов боеприпасами. Трогать недетонированные снаряды или их фрагменты категорически запрещено. Для их обезвреживания следует обращаться в полицию или спасателей по телефонам 102 и 101, — предупреждают правоохранители.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.