Клиенты «Приватбанка» не могут авторизоваться в банковском приложении Приват24. В результате незначительного сбоя проводятся регламентные работы.

Пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил, что вскоре полноценную работу приложения восстановят, пишет Обозреватель.

Клиенты банка начали беспокоится, поскольку при попытке зайти в свой аккаунт клиенты банка видели сообщение о проведении регламентных работ.

В банке напомнили, что у клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и не всеми типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте «ПриватБанка». В голосовом меню автоответчика есть пункт «Платежи по телефону». Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.