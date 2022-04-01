Триста контрактных военнослущах из т.н Южной Осетии (часть Грузии) скрылись с территории Украины и вернулись по домам 30 марта.

Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на свои источники в армейской структуре.

Из Украины вернулись военнослужащие 4-й гвардейской военной базы. Перед отправкой на эту самую войну их крайне плохо снарядили, родственникам приходилось докупать бронежилеты за собственные сбережения.

— Насколько я понял, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине. И они хотели тело его забрать, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга — святое. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали — нам это нафиг не надо. И они вышли. И вчера вернулись в Южную Осетию, — отметил собеседник.

В местных соцсетях также распространили аудиозапись солдата со стороны марионеточной республики.

— Нас увезли и хотели, чтобы мы умерли, а наши старшие получили «героев». Парень там умер, многие погибли. Их обстреляли, потом они отошли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла обратно. Потом сослуживцы зашли к старшему и говорят — давайте подойдем к нему и вытащим его, его разорвало на части. И хоть какие-то части тела его заберем, ну там голову, чтобы что-то отправить домой. А старший говорит так: »Отправьте пустую коробку, цинковую пустую, чтобы они знали, что он погиб». И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10-12 человек, чтоб ему никто его маму не тронул. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти — сказать, что нас вели на верную смерть, — свидетельствует беглец.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.