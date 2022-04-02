Фото: Rui Polónio

Пчеловод из Николаева Василий оказался под обстрелом от российских солдат в 40 километрах города.

Об этом он рассказал в интервью португальскому изданию JN.

Российския солдаты едва не убили его 26 февраля. В тот день он помогал перевозить раненых. Мужчине оставалось несколько десятков километров до города, когда он заметил оккупантов. Он остановил свой старый фургон и отбросил окровавленные одеяла, которые все еще лежали в кузове. Только после этой меры предосторожности он продолжил путь.

Подъехав к российским позициям, он услышал звук стрельбы автоматом Калашникова. Всего на его Мерседесе осталось 50 следов от пуль, 12 из которых пробили лобовое стекло и прошили водительское сидения.

— Я остановился и заметил, что дверь не открылась полностью, потому что она ударялась о деревья. Несмотря на это, мне удалось спуститься и спрятаться под ней, — вспоминает пасечник.

Оккупанты перестали стрелять лишь приблизившись через некоторое время.

— Бери свою семью и убирайся отсюда, — угрожали они николаевцу.

Помимо машины, Василий лишился и своих ульев, которые были уничтожены российской ракетой 14 марта.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.