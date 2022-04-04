В Николаевской области в течение суток пожарные потушили 8 пожаров, 7 из них возникли в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

Два пожара в жилых домах произошло в Очакове. Также спасатели тушили пожар в корпусе зернохранилища в селе Константиновка Николаевского района на площади 500 квадратов.

Были зафиксированы и пожары и по Николаеву: 5 гаражей и 3 автомобилей в Корабельном районе на территории АГК «Луч-2» и 3 гаража и 2 автомобиля в Корабельном районе на территории АГК «Металлург».

Также на одном из переулков в Николаеве после обстрела произошло разрушение одноэтажного жилого дома. Спасатели при разборке строительных конструкций деблокировали тело погибшего мужчины 1952 года рождения.

Пиротехниками ГСЧС в течение суток отработано 46 заявок, изъято 24 взрывоопасных предмета в Очакове и Николаеве. С начала агрессии отработано 922 заявки и изъято 664 боеприпаса. По состоянию на 4 апреля зарегистрировано 1695 заявок.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.