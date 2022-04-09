На освобожденных от оккупации территориях Харьковщины фиксируют такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!», — написал он.

В селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства — троих человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети.

Кроме этого нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные России.

Прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где находилась семья с ребенком.

Часть жителей — пропала без вести, количество еще устанавливается.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.