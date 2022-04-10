По состоянию на утро 10 апреля вследствие полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 513 детей: из них 176 погибли и более 336 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сейчас больше всего детей пострадали в Донецкой — 108, Киевской — 93, Харьковской — 76, Черниговской — 51, Николаевской — 40, Луганской — 35, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской областях — 15 и в Киеве — 16.

Эти данные не окончательны, поскольку идет установка погибших и раненых в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и уже освобожденных территориях.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов оккупанты повредили 938 учебных заведений, из них 87 — разрушены полностью.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.