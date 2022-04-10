С момента начала полномасштабного вторжения России в результате артиллерийских ударов и авианалетов оккупантов в Чернигове погибли более 700 человек, еще 40 пока числятся пропавшими без вести.

Об этом в интервью Deutsche Welle, которое вышло 9 апреля, рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

Он подчеркнул, что точное количество жертв, возможно, никогда не удастся установить.

— Есть большое количество пропавших без вести, и мы подозреваем, что эти люди живьем сгорели в местах применения тяжелых авиабомб. У нас есть случаи, когда муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и этого человека нигде не нашли, даже останки. Мужчина сгорел… То есть, очень высокая температура этих авиабомб, в радиусе которых в считанные секунды сгорает все, что может сгореть. Мы видели это также на поврежденных автомобилях, где полностью выгорают все неметаллические части, а остается металл рыжего цвета с признаками очень высокой температуры горения. Таких случаев у нас много, — пояснил Владислав Атрошенко.

Он также добавил, что все еще не всех людей вытащили из-под завалов домов. Именно поэтому окончательная статистика будет позже, с учетом того, что юридически смерти некоторых людей власти никогда не смогут доказать.

— Но общая цифра погибших в Чернигове превышает 700 человек. Без вести пропавшими считаются 40 человек. Все тела сейчас похоронены, поскольку у нас нет оборудования для длительного хранения тел. Определено место, где они похоронены. Процедурно мы постараемся установить личность. Поймите, у нас морги не рассчитаны на такое количество тел, не было даже столько гробов. Все это решалось во время войны. У нас не было столько плотников, чтобы изготовить столько гробов. Мы нашли людей, но у нас не было электроэнергии, в моргах не работало холодильное оборудование, мы ставили у моргов рефрижераторы, — рассказал мэр.

Владислав Атрошенко добавил, что военными преступлениями, которые совершала российская армия, занимаются военная прокуратура и правоохранители. Городские власти к ним не имеют никакого отношения.

Чернигов с первых дней полномасштабного российского вторжения находится под постоянными авианалетами и ударами артиллерии. Это обусловлено тем, что город находится рядом с белорусской границей. Территорию этой страны РФ использует в качестве плацдарма для агрессии против Украины с севера.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.