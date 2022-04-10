В селе Бузовая Киевской области, освобожденном от оккупации, обнаружили братскую могилу. В ней закопаны десятки убитых мирных жителей.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на главу Дмитровской терробороны Тараса Дидыча.

Предположительно, россияне кинули в яму гражданских.

— Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты обстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек, — пояснил Тарас Дидыч.

Защитник Киевской области добавил, что подробности по могильнику будут оглашены позже.

— Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мы выкапываем тела двух убитых жителей деревни. Другие подробности я не могу разглашать, — отметил он.

При этом в селе еще есть люди, которых записали в пропавшие без вести.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.