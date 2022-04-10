В селе Бузовая Киевской области, освобожденном от оккупации, обнаружили братскую могилу. В ней закопаны десятки убитых мирных жителей.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на главу Дмитровской терробороны Тараса Дидыча.
Предположительно, россияне кинули в яму гражданских.
— Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты обстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек, — пояснил Тарас Дидыч.
Защитник Киевской области добавил, что подробности по могильнику будут оглашены позже.
— Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мы выкапываем тела двух убитых жителей деревни. Другие подробности я не могу разглашать, — отметил он.
При этом в селе еще есть люди, которых записали в пропавшие без вести.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
В селе Бузовая Киевской области, освобожденном от оккупации, обнаружили братскую могилу. В ней закопаны десятки убитых мирных жителей.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на главу Дмитровской терробороны Тараса Дидыча.
Предположительно, россияне кинули в яму гражданских.
— Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты обстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек, — пояснил Тарас Дидыч.
Защитник Киевской области добавил, что подробности по могильнику будут оглашены позже.
— Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мы выкапываем тела двух убитых жителей деревни. Другие подробности я не могу разглашать, — отметил он.
При этом в селе еще есть люди, которых записали в пропавшие без вести.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.