По состоянию на 11 апреля из-за российской агрессии в Украине погибли 183 ребенка, еще более 342 получили ранения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

За последние сутки прокуроры подтвердили 7 случаев гибели детей и 6 случаев ранения. Так, в Ворзеле обнаружили тело 15-летнего парня с огнестрельным ранением. В Бородянке в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком, их тела обнаружили только сейчас, после деоккупации области.

Также прокуроры установили, что 14 марта в результате обстрела села Розважев Киевской области погибли 12-летний и 14-летний мальчики. 9 апреля 14-летняя девушка в Херсонской области получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга. А накануне, 10 апреля, в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области ранен 16-летний подросток.

Согласно имеющимся данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 110, Киевской — 98, Харьковской — 76, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Луганской — 35, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской областях — 15 и в Киеве — 16.

Эти данные не окончательны, поскольку идет установка погибших и раненых в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и уже освобожденных территориях.

Также в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, из них 87 — разрушены полностью.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.