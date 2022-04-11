Военнослужащие отразили атаку россиян под Золотым Луганской области, однако враг обстрелял каждый город Луганщины и уцелевших объектов инфраструктуры не осталось.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebоok.

«Атака под Золотым отражена, однако врагом обстрелян каждый город Луганщины», — написал руководитель Луганской ОВА.

Сергей Гайдай добавил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. По его данным, у россиян есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами питания.

«Поэтому каждый обстрел жилого фонда — это целенаправленный теракт. «Русский мир», который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого — отошли и начали стрелять по домам», — сообщил руководитель ОВА.

По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.