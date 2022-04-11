Военные РФ взяли под контроль завод «Таврической строительной компании» на берегу реки Кошевая в Херсоне. Компания имеет длинную причальную стену, к которой могут подходить небольшие баржи.

Об этом сообщает херсонское издание «Мост».

Как сообщили сотрудники завода, всех людей после проверки отпустили. На территорию никого не пускают.

Также российские военные взяли под охрану железнодорожный мост через Кошевую, недалеко от завода.

Завод занимается изготовлением кирпича, имеет длинную причальную стену, к которой могут подходить небольшие баржи. На территорию завода входит железнодорожный путь, информирует издание.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.