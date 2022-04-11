По оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 300 тысяч квадратных километров территории Украины необходимо разминировать.

Об этом сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, сообщает Укринформ.

— Сегодня мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров, если мы все понимаем, это почти половина территории нашей страны, — отметил Олег Бондарь.

Пиротехнические подразделения в среднем за сутки обезвреживают от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов.

Основные усилия пиротехнических подразделений сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Броварском, Черниговском, Нежинском направлениях, в Сумской области — в Тростянце и других населенных пунктах.

Также в Харькове, несмотря на ежедневные обстрелы, подразделения ГСЧС продолжают выполнять работу по изъятию взрывоопасных предметов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.