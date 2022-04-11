Российские военные захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и увезли в неизвестном направлении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook

Отмечается, что их угнали на территории Мариупольского морского торгового порта.

Экипаж SMARTA был под флагом Либерии, похищена также жена капитана судна, в то время находившаяся на борту. По предварительным данным они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка.

Похищены 18 человек граждан Украины, 1 — гражданин Египта. Связи с ними нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.

По словам Людмилы Денисовой, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и должен был направиться в Турцию. Однако из-за российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным в порту.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.