Российские захватчики намерены применить химическое оружие против украинских военных, держащих оборону металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

О намерении применить химическое оружие против защитников «Азовстали» свидетельствуют слова «военного» представителя «днр» Эдуарда Басурина:

— На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор, — заявил он.

По данным ЦПД, российская пропаганда начала проведение дезинформационной кампании по дискредитации Вооруженных сил Украины, основанной на фейке о применении украинскими военными химического оружия.

Комментарий одного из захватчиков по этому поводу враг начал массово тиражировать на пророссийских телеграмм-каналах.

ЦПД отмечает, украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные ратифицированной Украиной Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.