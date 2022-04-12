Российская армия сознательно применила боевое отравляющее вещество по Мариуполю, задело троих бойцов полка Нацгвардии «Азов».

Об этом сообщил основатель подразделения Андрей Билецкий.

Оккупанты сбросили хим.оружие на позиции защитников у «Азовстали».

— Несколько часов назад россияне нанесли химический удар по Мариуполю, по заводу Азовсталь, по крепости украинских бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара — она небольшая. Три человека имеют четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно, — сообщил первые подробности Андрей Билецкий.

По его словам, подобный удар яркое свидетельство трусости, когда противник расписывается в собственной несостоятельности.

— А если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном: о трусости или ссыкливости, называйте, как хотите, россиян, — отметил политик.

Он подчеркнул, что любое применение химического оружия запрещено многочисленными конвенциями, под которыми подписывалась и Россия.

— О чем говорит сейчас использование россиянами этого оружия? Они же понимают, что это разойдется по всему миру — весь мир узнает, что они террористы, которые нарушают огромное количество конвенций. Это говорит о том, что они не могут взять Мариуполь, что они не могут взять азовцев, что они не могут взять украинских защитников. И из-за этого они впадают в отчаяние и им ничего не остается — как в Первой мировой войне использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что они проявляют этим силу. На самом деле они проявляют этим слабость. Что бы там не было, Мариуполь победит, Азов победит, Украина победит. Слава Украине, — подытожил основатель полка.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.