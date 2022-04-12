В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 186 детей, 344 ребенка ранены.

Об этом сообщает прессслужба Офиса генерального прокурора.

Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 99, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 36, Херсонской – 36, Запорожской – 22, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

— Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.