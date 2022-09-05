|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца
|19:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.4 грн
|40.4 грн
В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. В результате чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Террорист был застрелен телохранителем при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.
Между тем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.
Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, в результате атаки террориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы
Напомним, в четверг, 1 сентября, вице-президент российской нефтяной компании «ЛУКойл» Равиль Маганов погиб в Москве. Российские СМИ сообщают, что Равиль Маганов выпал из окна палаты Центральной клинической больницы. От полученных травм он умер на месте, тело обнаружил медицинский персонал.
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. В результате чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Террорист был застрелен телохранителем при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.
Между тем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.
Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, в результате атаки террориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы
Напомним, в четверг, 1 сентября, вице-президент российской нефтяной компании «ЛУКойл» Равиль Маганов погиб в Москве. Российские СМИ сообщают, что Равиль Маганов выпал из окна палаты Центральной клинической больницы. От полученных травм он умер на месте, тело обнаружил медицинский персонал.