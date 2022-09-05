В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. В результате чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Террорист был застрелен телохранителем при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.

Между тем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.

Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, в результате атаки террориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы

Напомним, в четверг, 1 сентября, вице-президент российской нефтяной компании «ЛУКойл» Равиль Маганов погиб в Москве. Российские СМИ сообщают, что Равиль Маганов выпал из окна палаты Центральной клинической больницы. От полученных травм он умер на месте, тело обнаружил медицинский персонал.