В Балтийское море упал самолет немецкого бизнесмена Петера Гриземанна, он и еще три человека, находившиеся на борту, погибли.

Об этом пишет Reuters .

Петер Гриземанн – владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air. На борту вместе с ним была его жена, дочь и парень.

Самолет летел с побережья Испании в Кёльн. После взлета в Хересе экипаж сообщил о проблемах с давлением в салоне, затем контакт с судном прервался. Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Пилоты не могли разглядеть никого ни в кабине, ни в салоне самолета. По мнению авиационных экспертов, внезапное падение давления в салоне могло привести к тому, что пассажиры и пилот потеряли сознание, и самолет продолжал движение в режиме автопилота.

В районе аварии в Латвии находятся три небольших корабля и вертолет, уже нашли три части самолета, тел пока нет. Пресссекретарь латвийских ВМС заявила, что на борту Cessna не было никакого признака присутствия людей.

Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон заявил, что самолет разбился из-за того, что у него закончилось топливо и добавил, что у спасателей вообще не было никаких объяснений, они могли «только догадываться» о случившемся, но люди на борту были очевидно недееспособны.

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил Вооруженных сил Украины.