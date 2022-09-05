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В Балтийское море упал самолет немецкого бизнесмена Петера Гриземанна, он и еще три человека, находившиеся на борту, погибли.
Об этом пишет Reuters .
Петер Гриземанн – владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air. На борту вместе с ним была его жена, дочь и парень.
Самолет летел с побережья Испании в Кёльн. После взлета в Хересе экипаж сообщил о проблемах с давлением в салоне, затем контакт с судном прервался. Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Пилоты не могли разглядеть никого ни в кабине, ни в салоне самолета. По мнению авиационных экспертов, внезапное падение давления в салоне могло привести к тому, что пассажиры и пилот потеряли сознание, и самолет продолжал движение в режиме автопилота.
В районе аварии в Латвии находятся три небольших корабля и вертолет, уже нашли три части самолета, тел пока нет. Пресссекретарь латвийских ВМС заявила, что на борту Cessna не было никакого признака присутствия людей.
Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон заявил, что самолет разбился из-за того, что у него закончилось топливо и добавил, что у спасателей вообще не было никаких объяснений, они могли «только догадываться» о случившемся, но люди на борту были очевидно недееспособны.
Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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В Балтийское море упал самолет немецкого бизнесмена Петера Гриземанна, он и еще три человека, находившиеся на борту, погибли.
Об этом пишет Reuters .
Петер Гриземанн – владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air. На борту вместе с ним была его жена, дочь и парень.
Самолет летел с побережья Испании в Кёльн. После взлета в Хересе экипаж сообщил о проблемах с давлением в салоне, затем контакт с судном прервался. Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Пилоты не могли разглядеть никого ни в кабине, ни в салоне самолета. По мнению авиационных экспертов, внезапное падение давления в салоне могло привести к тому, что пассажиры и пилот потеряли сознание, и самолет продолжал движение в режиме автопилота.
В районе аварии в Латвии находятся три небольших корабля и вертолет, уже нашли три части самолета, тел пока нет. Пресссекретарь латвийских ВМС заявила, что на борту Cessna не было никакого признака присутствия людей.
Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон заявил, что самолет разбился из-за того, что у него закончилось топливо и добавил, что у спасателей вообще не было никаких объяснений, они могли «только догадываться» о случившемся, но люди на борту были очевидно недееспособны.
Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга