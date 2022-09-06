Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксували 39 прильотів із самохідних артилерійських установок та мінометів, а також 2 черги зі стрілецької зброї.

Під російським вогнем опинилися п'ять громад Сумщини: Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська та Новослобідська.

За даними Живицького, жертв унаслідок обстрілів немає.

Очільник ОВА показав наслідки ранкових обстрілів по Миропіллю, куди росіяни вдарили із САУ (22 прильоти). Зазнала пошкоджень будівля сільради та територія навколо, у частині Миропілля досі немає електроенергії. Також пошкоджені 10 будинків мирних мешканців.