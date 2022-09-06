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Российские оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район Днепропетровской области «Градами».
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Ночью снова обстреляна Никопольщина... Российские оккупационные войска трижды накрыли район «Градами». В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, – написал он.
Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.
Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.
Ранее сообщалось, что военные РФ утром во вторник, 6 сентября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
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Российские оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район Днепропетровской области «Градами».
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Ночью снова обстреляна Никопольщина... Российские оккупационные войска трижды накрыли район «Градами». В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, – написал он.
Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.
Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.
Ранее сообщалось, что военные РФ утром во вторник, 6 сентября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга