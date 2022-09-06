Российские оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район Днепропетровской области «Градами».

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Ночью снова обстреляна Никопольщина... Российские оккупационные войска трижды накрыли район «Градами». В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, – написал он.

Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.

Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.

Ранее сообщалось, что военные РФ утром во вторник, 6 сентября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.