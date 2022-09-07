Журналист из Италии Маттиа Сорби, специализировавшийся на военной тематике, исчез на юге Украины, когда планировал двигаться в село Александровка в Херсонской области.

Об этом пишет Институт массовой информации с подтверждением исчезновения военкора от «Репортеров без границ».

Первым об инциденте написал знакомый Сорби из Германии Арндт Гинцель. Утром 31 августа итальянец писал о намерениях добраться до Александровки в 50 км от Николаева.

— Когда мы приехали в Николаев около 17 часов 31 августа Маттиа Сорби больше не выходил на связь. Мы позвонили ему накануне, потому что хотели узнать, как он оценивает ситуацию на южном фронте, прежде чем двигаться из Запорожья в Николаев. Телефон военного репортера еще работает, но никто не отвечает и не читает сообщения, — написал Арндт Гинзель.

Немецкий журналист добавил, что он сумел побывать в 12 километрах от Александровки, но никто из местных не видел иностранного репортера.

В ИМИ подчеркнули, что итальянского фрилансера мог сопровождать украинский фиксер, также находящийся в зоне риска.

Напомним, фотокорреспондент из Женевы Гийом Брике 6 марта был обстрелян российскими солдатами в районе села Водяно-Лорино, когда выполнял служебные задания в Николаевской области.