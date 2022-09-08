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Войска Беларуси начали обучение вблизи границы с Украиной. Они продлятся до 14 сентября.
Об этом сообщили в Минобороны республики.
Отмечается, что главной целью маневров является обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и военных формирований непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению.
Обучение будет проходить на Брестском полигоне и участках местности в Минской и Витебской областях.
В ходе маневров запланирована отработка:
Напомним, что Великобритания расширяет программу подготовки украинских военных для борьбы в российско-украинской войне. В частности, увеличивается продолжительность обучения солдат.
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Войска Беларуси начали обучение вблизи границы с Украиной. Они продлятся до 14 сентября.
Об этом сообщили в Минобороны республики.
Отмечается, что главной целью маневров является обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и военных формирований непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению.
Обучение будет проходить на Брестском полигоне и участках местности в Минской и Витебской областях.
В ходе маневров запланирована отработка:
Напомним, что Великобритания расширяет программу подготовки украинских военных для борьбы в российско-украинской войне. В частности, увеличивается продолжительность обучения солдат.