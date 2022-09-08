Войска Беларуси начали обучение вблизи границы с Украиной. Они продлятся до 14 сентября.

Об этом сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что главной целью маневров является обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и военных формирований непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению.

Обучение будет проходить на Брестском полигоне и участках местности в Минской и Витебской областях.

В ходе маневров запланирована отработка:

ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником;

возобновление контроля за границей;

авиационной поддержки войск;

обеспечение силовых мер военного положения;

борьба с ДРГ противника.

Напомним, что Великобритания расширяет программу подготовки украинских военных для борьбы в российско-украинской войне. В частности, увеличивается продолжительность обучения солдат.