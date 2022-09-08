Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении исполняющей обязанности председателя правления одной из благотворительных организаций Киева, продававшей военнослужащим бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

«После начала полномасштабного вторжения РФ столичная благотворительная организация объявила сбор 1 миллиона долларов на нужды Вооруженных сил Украины. В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, после ввоза на таможенную территорию Украины не менее 1 тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи глава организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег.

Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тысяч гривен военнослужащим перед тем, как были разоблачены.

Руководитель организации подозревается в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов.

Ранее сообщалось, что житель Ровенской области организовал масштабную схему по продаже гуманитарной помощи. Мошеннику уже объявили подозрение.

Также в Хмельницкой области правоохранители разоблачили мужчину на незаконном использовании гуманитарной помощи для прибыли. Теперь ему грозит заключение до семи лет.

Также правоохранители разоблачили схему махинаций с гуманитарной помощью в Киеве.