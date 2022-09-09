|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|19:17
|Температура завтра:
|+24 C°
|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:23
|Заход солнца
|19:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему военному, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину получив оружие, боеприпасы и защитную амуницию, скрылся в временно оккупированном Херсоне.
При этом он хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования, сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас экс-военный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, пропагандирует пророссийские взгляды, поддерживает войну против Украины и оправдывает преступления России против мирных украинцев.
Бывший украинский военнослужащий подозревается в:
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.
Напомним, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины во время войны с Россией.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему военному, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину получив оружие, боеприпасы и защитную амуницию, скрылся в временно оккупированном Херсоне.
При этом он хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования, сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас экс-военный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, пропагандирует пророссийские взгляды, поддерживает войну против Украины и оправдывает преступления России против мирных украинцев.
Бывший украинский военнослужащий подозревается в:
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.
Напомним, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины во время войны с Россией.