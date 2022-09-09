Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему военному, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину получив оружие, боеприпасы и защитную амуницию, скрылся в временно оккупированном Херсоне.

При этом он хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас экс-военный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, пропагандирует пророссийские взгляды, поддерживает войну против Украины и оправдывает преступления России против мирных украинцев.

Бывший украинский военнослужащий подозревается в:

оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины);

дезертирство с оружием (ч. 4 ст. 408 УК Украины);

присвоении боевых припасов в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины во время войны с Россией.