Центральный районный суд Николаева арестовал 62-летнего николаевца с возможностью внесения залога в 1 миллион 736,7 тысячи гривен за подозрение в передаче спецслужбам РФ информации о перемещении и расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

— Согласно материалам ходатайства, подозреваемый, имея «пророссийские» взгляды систематически, используя запрещенную в Украине социальную сеть, предоставлял сведения о перемещении и расположении подразделений ВС Украины другому лицу, достоверно зная, что указанное лицо в дальнейшем будет предоставлять эту информацию представителям вооруженных сил. и спецслужб РФ, - говорится в сообщении.

В судебном заседании прокурор просил суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога.

Защитник и подозреваемый возражали против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на возраст последнего и его крепкие социальные связи.

Напомним, в июле В Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.