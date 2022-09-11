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Иранские военные захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Семь членов экипажа неназванного судна, являющихся иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж судна в контрабанде топлива.
Иран, имеющий одни из самых низких цен на топливо в мире из-за крупных субсидий и падения курса своей национальной валюты, в последние годы силовыми методами борется с контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские страны Персидского залива.
Ранее сообщалось, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины.
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Иранские военные захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Семь членов экипажа неназванного судна, являющихся иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж судна в контрабанде топлива.
Иран, имеющий одни из самых низких цен на топливо в мире из-за крупных субсидий и падения курса своей национальной валюты, в последние годы силовыми методами борется с контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские страны Персидского залива.
Ранее сообщалось, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины.