Иранские военные захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Семь членов экипажа неназванного судна, являющихся иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж судна в контрабанде топлива.

Иран, имеющий одни из самых низких цен на топливо в мире из-за крупных субсидий и падения курса своей национальной валюты, в последние годы силовыми методами борется с контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские страны Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины.