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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52 650 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:
Как сообщалось, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.
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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52 650 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:
Как сообщалось, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.