За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52 650 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано;

танков – 2154 (+18);

боевых бронированных машин – 4617 (+33);

артиллерийских систем – 1263 (+4);

РСЗО – 311 (+0);

средства ПВО – 162 (+0);

самолетов – 242 (+3);

вертолетов - 213 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 902 (+4);

крылатые ракеты – 216 (+1);

Корабли/катера – 15(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);

специальной техники – 117 (+1).

Как сообщалось, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.