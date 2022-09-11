В Украине выросло количество детей, получивших ранения в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

— По состоянию на утро 11 сентября более 1130 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и 747 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 390,

Харьковской – 209,

Киевской – 116,

Николаевской – 72,

Черниговской – 68,

Луганской – 61,

Херсонской – 55,

Запорожской – 46,

Днепропетровской – 26.

В частности, 10 сентября в результате обстрела врагом с.Соловьево Ясиноватского района Донецкой области ранен 10-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Как сообщалось, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.