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В деоккупированных украинских городах ремонтные бригады сразу восстанавливают украинскую мобильную связь.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации в Телеграмме.
— Сразу за военными в освобожденные города заходят ремонтные бригады, чтобы восстановить связь, говорится в сообщении.
В частности, украинский мобильный оператор Киевстар сообщил в Твиттере, что возобновил связь в Балаклее.
Ранее контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследования задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.
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В деоккупированных украинских городах ремонтные бригады сразу восстанавливают украинскую мобильную связь.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации в Телеграмме.
— Сразу за военными в освобожденные города заходят ремонтные бригады, чтобы восстановить связь, говорится в сообщении.
В частности, украинский мобильный оператор Киевстар сообщил в Твиттере, что возобновил связь в Балаклее.
Ранее контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследования задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.