В деоккупированных украинских городах ремонтные бригады сразу восстанавливают украинскую мобильную связь.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации в Телеграмме.

— Сразу за военными в освобожденные города заходят ремонтные бригады, чтобы восстановить связь, говорится в сообщении.

В частности, украинский мобильный оператор Киевстар сообщил в Твиттере, что возобновил связь в Балаклее.

Ранее контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследования задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.