Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник сообщило, что накануне два российских самолета залетели в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление NORAD.

«11 сентября NORAD обнаружил, отследил и точно установил два российских самолета морского патрулирования, которые залетели и вели деятельность в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски», — говорится в сообщении.

Американская сторона подчеркивает, что российские самолеты находились при этом в международном воздушном пространстве и не залетали в воздушное пространство США или Канады.

За последний месяц еще минимум четвертый подобный инцидент.

Зона идентификации противовоздушной обороны – это самопровозглашенная зона воздушного пространства, которая окружает страну или территорию, в пределах которой она будет пытаться идентифицировать иностранные военные самолеты.

NORAD использует многослойную оборонную сеть спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей, чтобы идентифицировать чужие самолеты и разработать ответные действия.

Ранее Пентагон объяснил, что США не передают Украине истребители, потому что на это уйдут годы. Там, прежде всего, сосредоточены на той помощи, которая может быстро добраться до Украины.