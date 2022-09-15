В Николаеве ночью 15 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По данным СМИ, в Николаевской области раздалось от 3 до 5 взрывов.

Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».

Ближе к полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей.



