В Николаеве ночью 15 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По данным СМИ, в Николаевской области раздалось от 3 до 5 взрывов.
Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».
Ближе к полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей.
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В Николаеве ночью 15 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По данным СМИ, в Николаевской области раздалось от 3 до 5 взрывов.
Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».
Ближе к полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей.