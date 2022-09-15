Семьи жертв сбитого в Тегеране 8 января 2020 года украинского самолета Международных Авиалиний Украины рейса PS 752 подали заявление в Международный уголовный суд с просьбой приступить к расследованию ущерба PS752 как потенциального военного преступления и преступления против человечества.

Как пишет The Guardian, пообщавшаяся с семьями погибших, на месте крушения не было проведено независимое международное расследование произошедшего с рейсом 752, который был сбит двумя ракетами через шесть минут после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Родственники погибших пассажиров считают себя забытыми правительствами, и теперь они стремятся привлечь к ответственности виновных в смерти их близких.

— Это инновационный подход, порожденный отсутствием альтернатив. Дело MH17 было предметом уголовного расследования под руководством Нидерландов, потерявших 193 гражданина рейса, при поддержке Малайзии и других пострадавших стран. Но эквивалентного запроса по PS752 не было, - отмечает издание.

Королевская канадская полиция отказалась начать собственное уголовное расследование или принять предложение Киева о совместном расследовании трагедии, ответив семьям, что дело слишком сложное, а доказательства недоступны. Однако впоследствии правительство Канады выразило поддержку мнения решить вопрос в Международном уголовном суде.

— Координационная группа решила, что дальнейшие попытки вести переговоры с Ираном на данный момент бесполезны. Сейчас мы сосредоточены на дальнейших действиях по решению этого вопроса в соответствии с международным правом. Мы не успокоимся, пока семьи не получат от Ирана справедливости, прозрачности и подотчетности, которой они заслуживают, — заявил пресс-секретарь Министерства глобальных дел Канады Мэрилин Гевремонт.

В свою очередь, бывший заместитель генерального прокурора Украины и представитель Украины в группе следователей по сбитию рейса MH17 Гюндюз Мамедов отметил, что сбитие рейса украинского самолета PS752 имеет характеристики международного уголовного преступления, поскольку произошло во время конфликта между Ираном и США.

— Но было бы важно иметь поддержку Канады в составе истцов, 63 гражданина которой погибли в этой трагедии, — отметил он.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина не позволит Ирану легко откупиться и избежать справедливости в истории со сбитым самолетом МАУ.