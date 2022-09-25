Российские захватчики проложили вблизи Новой Каховки Херсонской области трубопровод для перекачки горючего.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказала руководительница объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

— Мы продолжаем держать огневой контроль над временно оккупированными территориями, где враг располагает свои запасы, где сосредоточивает технику и вооружение. Они пытаются выискивать для себя варианты для переправки через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно корректируем состояние мостов для того, чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники, но легковую технику они туда направляют. И также известно, что проложили трубопровод для перекачки горючего, — отметила Наталья Гуменюк.