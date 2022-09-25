В Херсоне в результате якобы попадания ракеты HIMARS по гостинице погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады Алексей Журавко.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Еще 23 сентября Алексей Журавко обнародовал видеоролик, в котором проголосовал в Херсоне на референдуме.

Алексей Журавко был членом фракции «Партия регионов» с 2006 года, а с 2015 года бежал в Россию, где проживал до сих пор.

Как сообщалось, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.