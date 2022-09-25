Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:
личного состава – около 56700 (+400) человек ликвидировано;
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:
личного состава – около 56700 (+400) человек ликвидировано;
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.