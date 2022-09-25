Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 56700 (+400) человек ликвидировано;

танков – 2275 (+13);

боевых бронированных машин – 4832 (+25);

артиллерийских систем – 1368 (+7);

РСЗО – 328 (+1);

средства ПВО – 171 (+1);

самолетов – 259 (+4);

вертолетов – 220 (+2);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 966 (+10);

крылатые ракеты – 241 (+1);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3701 (+20);

специальной техники – 130 (+4).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.