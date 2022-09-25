Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.
Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них «Ураган», и 2 склада с боеприпасами. Утраты неприятеля уточняются.
Как сообщалось, 24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.
Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них «Ураган», и 2 склада с боеприпасами. Утраты неприятеля уточняются.
Как сообщалось, 24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.