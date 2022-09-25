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На одной из позиций в районе Святогорска, откуда отступили оккупанты, между горами мусора, сожженной техники и тел пограничники нашли фуражку старшего лейтенанта, похороненного с почестями в РФ, в отличие от других оккупантов, тела которых так и оставили гнить в лесу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
— Обладатель фуражки с подписью «ст. л-т санжиев с.б.» оказался тем редким захватчиком, гибель которого признана в пабликах органов местных властей России, — говорится в сообщении.
15 сентября СМИ и соцсети сообщили, что в Калмыкии с участием городских и районных чиновников простились со старшим лейтенантом Сананом Санжиевым.
Пограничники напомнили, что родственники замполита получат гробовые, потому что тело его эвакуировали и похоронили с почестями.
— А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их родственники, потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавшие без вести, — добавили в ГНСУ.
Как сообщалось, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
На одной из позиций в районе Святогорска, откуда отступили оккупанты, между горами мусора, сожженной техники и тел пограничники нашли фуражку старшего лейтенанта, похороненного с почестями в РФ, в отличие от других оккупантов, тела которых так и оставили гнить в лесу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
— Обладатель фуражки с подписью «ст. л-т санжиев с.б.» оказался тем редким захватчиком, гибель которого признана в пабликах органов местных властей России, — говорится в сообщении.
15 сентября СМИ и соцсети сообщили, что в Калмыкии с участием городских и районных чиновников простились со старшим лейтенантом Сананом Санжиевым.
Пограничники напомнили, что родственники замполита получат гробовые, потому что тело его эвакуировали и похоронили с почестями.
— А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их родственники, потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавшие без вести, — добавили в ГНСУ.
Как сообщалось, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.