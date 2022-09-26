Сегодня вечером воздушная тревога раздалась над Одесчиной. После этого в городе услышали звук взрыва, свидетелем которого стали местные журналисты.

Об этом пишет «Суспільне.Одеса».

Ряд СМИ сообщают о работе противовоздушной обороны по враждебным беспилотникам типа «Шахид-136», которые россияне успели получить от Ирана.

В последние дни атаки этих дронов многократно наблюдались на юге Украины.

Напомним, 24 сентября в Николаевском районе был сбит «Шахид-136».