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Ночью, 25 сентября, с 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме того, по сообщению оперативного командования «Юг», 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе «Шахид-136».
Обстрелы области за сутки:
Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. 24 сентября, в 16:40 была обстреляна станция Березнеговатая. Вчера также обстрелам подверглись село Высунь в 17:30 и окрестности села Лепетиха в 19:15. Информация о последствиях уточняется.
Также, 24 сентября, около 15:00, было обстреляно село Широкое Широковской общины. Повреждения получили два жилых дома и нежилые хозяйственные подсобные помещения. Попадания были в огороды. Ночью, 25 сентября, в 05:30, обстрелы были вне населенного пункта. Пострадавших нет.
24 сентября в Баштанском районе уничтожен дрон-разведчик типа «Орлан-10».
Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.
Ночью, 25 сентября, с 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме того, по сообщению оперативного командования «Юг», 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе «Шахид-136».
Обстрелы области за сутки:
Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. 24 сентября, в 16:40 была обстреляна станция Березнеговатая. Вчера также обстрелам подверглись село Высунь в 17:30 и окрестности села Лепетиха в 19:15. Информация о последствиях уточняется.
Также, 24 сентября, около 15:00, было обстреляно село Широкое Широковской общины. Повреждения получили два жилых дома и нежилые хозяйственные подсобные помещения. Попадания были в огороды. Ночью, 25 сентября, в 05:30, обстрелы были вне населенного пункта. Пострадавших нет.
24 сентября в Баштанском районе уничтожен дрон-разведчик типа «Орлан-10».
Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.