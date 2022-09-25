Ночью, 25 сентября, с 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Кроме того, по сообщению оперативного командования «Юг», 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе «Шахид-136».

Обстрелы области за сутки:

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. 24 сентября, в 16:40 была обстреляна станция Березнеговатая. Вчера также обстрелам подверглись село Высунь в 17:30 и окрестности села Лепетиха в 19:15. Информация о последствиях уточняется.

Также, 24 сентября, около 15:00, было обстреляно село Широкое Широковской общины. Повреждения получили два жилых дома и нежилые хозяйственные подсобные помещения. Попадания были в огороды. Ночью, 25 сентября, в 05:30, обстрелы были вне населенного пункта. Пострадавших нет.

24 сентября в Баштанском районе уничтожен дрон-разведчик типа «Орлан-10».

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.