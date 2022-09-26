В Днепропетровской области российские оккупанты попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога и уничтожили его инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди при ударе не пострадали», — написал он.

Напомним, за последние сутки армия РФ попала ракетами С-300 в склад с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.