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В Днепропетровской области российские оккупанты попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога и уничтожили его инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди при ударе не пострадали», — написал он.
Напомним, за последние сутки армия РФ попала ракетами С-300 в склад с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.
В Днепропетровской области российские оккупанты попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога и уничтожили его инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди при ударе не пострадали», — написал он.
Напомним, за последние сутки армия РФ попала ракетами С-300 в склад с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.