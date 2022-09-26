За последние сутки армия РФ попала ракетами С-300 в склад с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.

О последствиях ночных и рассветных ударов сообщило Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что в полночь 26 сентября двумя реактивными снарядами РСЗО «Смерч», снаряженными запрещенными кассетными боеприпасами, враг нанес удар по окраине Николаева, в частности по кладбищу, а на рассвете, четырьмя ракетами зенитно-ракетной системы С-300 по складу с гуманитарными грузами.

Также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 нанесен удар по базе отдыха в Очакове. Человеческих потерь нет, масштабы разрушений уточняются.

Ранее сообщалось, что 26 сентября военные РФ снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, погибших и раненых нет.