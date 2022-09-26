|Швидкість вітру:
|4.8 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця:
|18:43
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|18:49
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
26 сентября военные РФ снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Взрывы раздались утром 26 сентября, около 05:00. Предварительно нанесен удар по промышленной зоне на окраинах города. Подробная информация уточняется.
Напомним, что Одесщину в ночь на 26 сентября российские кафиры атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».
25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев .
26 сентября военные РФ снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Взрывы раздались утром 26 сентября, около 05:00. Предварительно нанесен удар по промышленной зоне на окраинах города. Подробная информация уточняется.
Напомним, что Одесщину в ночь на 26 сентября российские кафиры атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».
25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев .