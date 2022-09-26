26 сентября военные РФ снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Взрывы раздались утром 26 сентября, около 05:00. Предварительно нанесен удар по промышленной зоне на окраинах города. Подробная информация уточняется.

Напомним, что Одесщину в ночь на 26 сентября российские кафиры атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».

25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев .