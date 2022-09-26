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Одещину в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Двое попали в объект военной инфраструктуры.
В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.
Предварительно пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.
Одещину в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе «Shahed-136».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Двое попали в объект военной инфраструктуры.
В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.
Предварительно пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.