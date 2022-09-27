В одном из детских домов-интернатов Львовской области, где также находятся люди, имеющие инвалидность с детства, зафиксирована вспышка дифтерии.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

— При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у 7 из них признаки начальной стадии дифтерии. Все госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, — рассказали в ведомстве.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели подбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет исследование их вакцинального статуса.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистые ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

Напомним, николаевские областные больницы в ближайшее время доукомплектуют мощными электрогенераторами. В целом, областные больницы смогут в случае отключения электроэнергии обеспечивать работы критических структур.