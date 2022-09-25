Николаевские областные больницы в ближайшее время доукомплектуют мощными электрогенераторами. В целом, областные больницы смогут в случае отключения электроэнергии обеспечивать работу критических структур.

Об этом в интервью телеканалу НИС-ТВ рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко.

Он рассказал, что недавно Николаевская областная детская и областная клиническая больница получила генераторы от ВОЗ и Минздрава.

— Сейчас почти в каждой больнице есть мощные генераторы, которые могут обеспечить если не всю, то критическую структуру: реанимационный блок, операционную. Из последних мы получили от Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения два генератора в областные больницы. Это генератор на 400 кВт – для областной детской больницы, генератор на 680 кВт для областной клинической больницы. Еженедельно мы предоставляем информацию о потребностях в генераторах в министерство здравоохранения. В ближайшее время почти все больницы будут доукомплектованы более мощными генераторами уже существующим, — рассказал Максим Безносенко.

Напомним, Николаевская областная военная администрация запросила получение мобильных котельных и дизель-генераторов на отопительный сезон.

Процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле офиса президента и Минрегиона.