Николаевская областная военная администрация запросила получение мобильных котельных и дизель-генераторов на отопительный сезон.

Об этом во время брифинга сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Мы направили запрос о том, что нам такие модульные котельные нужны. Кроме котельных мы попросили дизель-генераторы, чтобы мы могли обеспечить тем или иным способом отопление, — сказал Виталий Ким.

Он отметил, что мобильные котельные в случае их получения будут установлены в более крупных городах области, где есть централизованное отопление.

— Для более малых населенных пунктов будут использоваться дизель-генераторы и твердотопливные котлы или так называемые «буржуйки», — добавил Виталий Ким.

Напомним, что процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.